Qual è il futuro di quelli che fino a oggi sono stati punti di aggregazione per la terza età? Il progetto "Al Centro del Cerchio", lanciato dal XV Municipio poche settimane fa, è un laboratorio intergenerazionale in cui genitori che hanno bisogno di sostegno e i loro bambini possono contare sul supporto degli anziani del quartiere, perché tutti hanno diritto ad avere dei nonni

Nelle grandi città “estate” significa anche anziani soli in cerca di compagnia e famiglie fragili che non possono andare in vacanza e devono fare i conti con la chiusura delle scuole e con lo stop dei servizi. A Roma il centro anziani San Felice Circeo (CSA) ha aperto le porte alle mamme e ai papà in difficoltà e ai loro bambini. “Al Centro del Cerchio” è un progetto avviato a fine giugno dal XV Municipio in collaborazione con la cooperativa Cassiavass per stare vicino a chi ha bisogno nel momento più critico dell’anno.

Al Centro del Cerchio

“Questo è uno dei primi lavori che hanno fatto per presentarsi. Ognuno ha realizzato un ritratto di sé con l’aiuto dei bambini", Elisa Marinelli, responsabile Minori e famiglie della cooperativa Cassiavass, indica un cartellone coloratissimo che campeggia su una parete della stanza dei giochi. Ci spiega che "spesso la vulnerabilità deriva dal fatto che tante famiglie, al di là del disagio economico, hanno anche una grande carenza di rete di sostegno, di prossimità”. L’obiettivo è quindi quello di lavorare con tutto il territorio e anche con gli anziani “per creare legami e connessioni". Elisa ci presenta una delle mamme del progetto, in braccio tiene una piccola di 8 mesi: “Vengo tre volte alla settimana. La bimba a casa dorme sempre, mentre qua è bello, perchè gioca ed è contenta”. La donna ci racconta che è arrivata in Italia nel 2016 ed è completamente sola. La sua famiglia è rimasta in India. “Abbiamo trovato nuovi amici e i signori anziani che incontriamo qui sono come nonni”, dice sorridendo.