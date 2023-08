De Angelis chiede scusa ma non si dimette. Rocca: "Meloni non felice"

Marcello De Angelis si è scusato , ma non ha dato le sue dimissioni. Il responsabile istituzionale della comunicazione della Regione Lazio è finito nella bufera per le sue affermazioni sulla strage di Bologna di cui ha sconfessato la matrice neofascista dichiarando innocenti Mambro, Fioravanti e Ciavardini. Il post su Facebook in cui faceva queste affermazioni ha scatenato le critiche. Così, il diretto interessato ha scritto nuovamente sul social, il 7 agosto, spiegando: "Intendo scusarmi con quelli - e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine - a cui ho provocato disagi, trascinandoli in una situazione che ha assunto dimensioni per me inimmaginabili".

Le scuse di De Angelis

Il post di scuse di De Angelis, pubblicato ieri, è arrivato a poche ore di distanza dalle parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che aveva annunciato un incontro con il suo collaboratore non nascondendo l'irritazione della premier Meloni, "non felice per quanto accaduto". Per Rocca, comunque, De Angelis ha commesso "un errore importante" parlando "in termini di certezza anche se a titolo personale. Ora farò le mie valutazioni - ha aggiunto il presidente del Lazio - ma lui non ha alcun ruolo politico nell'amministrazione regionale". Un concetto sostanzialmente ripreso dallo stesso De Angelis che via social ha ammesso che le sue sono state affermazioni personali che possono essere state "fraintese per l'enfasi di un testo non ponderato, ma scritto di getto sulla spinta di una sofferenza interiore che non passa ed è stata rinfocolata in questi mesi". Ha ricordato di avere "servito e rappresentato le istituzioni democratiche per anni" di cui afferma di avere "il massimo rispetto, così come per tutte le cariche dello Stato" e "fra queste e prima di tutte, la presidenza della nostra Repubblica".