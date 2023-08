Caso De Angelis, Rocca: “Parla a titolo personale”

Continua a crescere la polemica per le parole con cui il responsabile della comunicazione di Regione Lazio ha negato la matrice neofascista della strage di Bologna e sostenuto l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini. La segretaria dem chiede le sue dimissioni, il governatore laziale prende tempo: "Lo incontrerò e valuterò" ascolta articolo

Continua a crescere la polemica su Marcello De Angelis, l'ex estremista di destra responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito nella bufera dopo il post su Facebook con cui ha negato la matrice neofascista della strage di Bologna e sostenuto l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini. In molti chiedono a gran voce le sue dimissioni, a partire dalla segretaria dem Elly Schlein: “Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati. È grave che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione alla storia”, ha detto la leader del Pd. Prende tempo infatti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: "Valuterà" cosa fare nei prossimi giorni, dopo aver incontrato De Angelis, che comunque – precisa - "ha parlato a titolo personale" e non per l’istituzione che rappresenta.

De Angelis: "Io come Giordano Bruno, al rogo per aver violato il dogma" De Angelis non sembra intenzionato a fare un alcun passo indietro. Anzi: con un altro post sul suo profilo Facebook ha ribadito ancora una volta la sua posizione. "Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso", ha scritto. Piantedosi: "Matrice neofascista Strage di Bologna è già accertata" Sul punto è intervenuto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Intervistato dal Corriere della Sera, ha ricordato di aver detto "più volte" che riguardo alla strage di Bologna "la matrice accertata è quella riferita esclusivamente alla verità giudiziaria, che ci ha consegnato una responsabilità incontrovertibile di personaggi militanti nel terrorismo neofascista di quegli anni". Per il capo del Viminale "ogni strumentale polemica su questo argomento è opera di chi pretende di avere l'esclusiva dell'indignazione rispetto a una delle pagine più dolorose e vergognose della nostra storia". Poi ha ricordato che "ci sono dei processi in corso con l'obiettivo di completare il quadro dei depistaggi, delle complicità e di eventuali mandanti" e che "ogni ulteriore operazione tendente ad eliminare ogni residua zona d'ombra è utile e opportuna".

Rocca: "De Angelis mosso da storia familiare che lo ha segnato e in cui ha perso affetti importanti" Fanno polemica anche le parole con cui Rocca ha deciso per il momento di toccare il discorso. "De Angelis ha parlato a titolo personale mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti", ha detto il governatore del Lazio. Poi, pur definendo la Strage di Bologna come "l'episodio più straziante" con cui si è tentato di "sovvertire l'ordine democratico e i valori costituzionali", e ricordando che "le sentenze si rispettano", ha aggiunto che "il rispetto" per pronunce dei giudici "non esime dalla capacità e volontà di ricerca continua della verità, specialmente su una stagione torbida dove gli interessi di servizi segreti, apparati deviati e mafia si sono incontrati". Alemanno a sostegno di De Angelis Ha espresso invece il suo palese appoggio a De Angelis l'ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha ricondiviso il post che ha dato il via alla bufera su Facebook e ha parlato del "coraggio di Marcello De Angelis sulla Strage di Bologna".