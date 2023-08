Finale Ligure, 2 euro in più per un piatto di trofie da condividere

Una madre aveva richiesto un piatto in più per far assaggiare le trofie al pesto alla figlia piccola. Sul conto 2 euro in più, coperto escluso

Dopo il costo extra per un toast diviso a metà in un bar a Como, arriva il sovrapprezzo anche per assaggiare un piatto di trofie. A denunciarlo è stata Selvaggia Lucarelli che, sui suoi profili social, ha raccontato l’episodio accaduto a una donna in un ristorante di Finale Ligure, in provincia di Savona. Al momento dell’ordinazione, una madre aveva richiesto ai camerieri del locale un piattino per far assaggiare le trofie al pesto alla figlia di 3 anni. Il servizio però le è "costato caro": sul conto ben 2 euro in più, in aggiunta al coperto.