Incendi in Sardegna, Coldiretti: centinaia di ettari a fuoco

Cronaca

Incendi, la Sardegna brucia: centinaia di persone evacuate. FOTO

In molte aree della regione si combatte contro le fiamme, alimentate dai forti venti di Maestrale che spirano in tutta l’isola. Un gigantesco rogo sta interessando la costa nord orientale, tra Posada e Siniscola: sono 600 le persone evacuate. Brucia anche il sud. Cagliari e Nuoro sono le province più colpite. In tutto gli incendi sono oltre 40, tra cui una decina di grandi dimensioni. Tajani: 'Governo non lascerà soli i territori colpiti. Eventuali responsabili saranno puniti'

È emergenza incendi in Sardegna. In diverse zone della regione si combatte contro le fiamme, alimentate dai forti venti di Maestrale che spirano in tutta l’isola. I roghi sono oltre 40, tra cui una decina di grandi dimensioni. Centinaia le persone evacuate, molte le strade chiuse. Cagliari e Nuoro sono le province più colpite. "Attualmente – hanno detto fonti dei Vigili del Fuoco – a preoccupare di più sono gli incendi in atto nelle aree di Posada (Nu), Carbonia e Quartu Sant'Elena (Cagliari)” (nelle foto, l'incendio a Posada)

Dal nord al sud dell'isola ci sono case e agriturismi evacuati, residenti per strada, ettari di campagne in fumo (compresi gli agrumeti del Sarrabus). Un gigantesco incendio sta interessando la costa nord orientale della Sardegna, tra Posada e Siniscola. Sono 600 le persone evacuate a Posada, tra Monte Longu e San Giovanni, le località raggiunte dalle fiamme e dove il cielo si è oscurato