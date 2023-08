Crollo in azienda di Grana Padano, resta sepolto sotto 25mila forme

C'è grande apprensione per Giacomo Chiapparini, 75 anni, titolare dell'azienda del Grana Padano a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Nel magazzino gli scaffali hanno ceduto creando un effetto domino, che ha portato al crollo di 25mila forme di Grana Padano. Il 75enne era all'interno e dopo una notte di lavoro, i vigili del fuoco lo stanno ancora cercando. Nel magazzino, in quel momento, stava lavorando su un macchinario per lo spostamento delle forme.