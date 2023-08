Omicidio Genova, gip: "Dopo delitto i killer sono usciti a divertirsi"

"Sono usciti nella notte per motivi di svago, elemento che smentisce in modo certo che uno dei due avesse agito sotto minaccia o in preda al panico" e poco dopo l'omicidio hanno avuto "un atteggiamento leggero e privo di pensieri", sottolinea il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare

L'omicidio

L'omicidio del ragazzo è avvenuto domenica 23 luglio in un appartamento a Genova Sestri Ponente. A quanto emerso i due uomini, Abdelwahab Kamel detto "Tito" e Abdelghani Aly detto "Bob", avevano comprato una mannaia e un coltello in un negozio di cinesi due ore prima del delitto. Per questo motivo ora rischiano l'accusa di omicidio premeditato. La violenta lite, finita poi in omicidio, è nata per motivi di lavoro: sembra che la vittima abbia minacciato il suo carnefice di denunciarlo nuovamente perché lo pagava in nero. Lo aveva già fatto il 19 giugno scorso quando la Guardia di Finanza fece un controllo nella barberia di via Merano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Abdalla disse che non era in regola.

Dopo l'omicidio nell'appartamento di via Vado, il corpo del giovane, chiuso in una valigia, è stato trasportato in taxi a Chiavari. Qui, alla foce dell'Entella, è stato decapitato, mutilato e il corpo abbandonato in mare. Le mani sono poi state ritrovate su due spiagge diverse a Chiavari, la testa non c'è ancora. Il giovane era stato ucciso con tre coltellate al cuore, al fegato e all'addome.