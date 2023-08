Meteo, previsioni 2 agosto: sole quasi ovunque, temporali al Nord

Cronaca

Dal 3 agosto l’Italia sarà investita da un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa che porterà non solo maltempo ma anche un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi. Prima si abbatterà sul Nord, poi entro il week-end anche sul Centro e sul Sud. Nei prossimi giorni ci sarà di nuovo la possibilità di violenti temporali, forti colpi di vento e grandinate

I primi giorni di agosto sono caratterizzati da tempo stabile quasi ovunque, grazie all'alta pressione di origine sub-tropicale che domina sul bacino del Mediterraneo. Fino a tutto mercoledì 2 ci saranno cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche nube e alcuni addensamenti sulle regioni alpine e prealpine (dove saranno sempre possibili isolati temporali, specialmente nelle ore più calde). Temperature in risalita verso la soglia dei 40 gradi, specie in Sicilia. Caldo afoso anche sul resto del Paese, specie sulle pianure del Nord e lungo i litorali