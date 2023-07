Scivola dalla panchina e cade nel dirupo, muore turista nel Bellunese

L'uomo era salito con un'amica di famiglia al belvedere e aveva deciso di fare una sosta sedendosi, ma si sarebbe sbilanciato cadendo nel vuoto. Un altro escursionista è deceduto sulle Pale di San Martino. In salvo tre scout che si erano persi nelle montagne del Pordenonese

Tragico bilancio sulle montagne italiane nell'ultimo week-end di luglio, con due persone che hanno perso la vita in circostanze diverse. Sulle Dolomiti Bellunesi, un uomo di 57 annI, che si trovava al belvedere con un'amica di famiglia e aveva deciso di concedersi una breve pausa sedendosi su una panchina, è scivolato, finendo in un dirupo sottostante. L'amica ha subito richiesto aiuto al Soccorso Alpino, ma purtroppo l'intervento si è rivelato inutile, poiché i traumi riportati sono stati fatali. Il recupero della salma non è stato semplice, i soccorritori si sono doviti addentrare nella fitta vegetazione e affrontare un terreno ripido e accidentato.