Ravenna, giovane scomparso in mare: corpo recuperato dalla capitaneria

Si era tuffato nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava con degli amici a Lido di Classe, in provincia di Ravenna , il ragazzo di 24 anni residente a Cervia il cui corpo ormai senza vita è stato ritrovato solo qualche ora fa da una motovedetta.

I fatti

Gli amici, che si trovavano presso la spiaggia libera all'altezza di viale Caboto, hanno avvisato la sala operativa della Capitaneria intorno alle 19.20, dopo la scomparsa del 24enne. Hanno partecipato alle ricerche la motovedetta cp 847, il battello veloce gcb 141 e una pattuglia a terra di militari poi coadiuvati dai vigili del fuoco con elicottero da Bologna e il nucleo sommozzatori da Ravenna. Solo poche ore fa la motovedetta ha individuato il corpo senza vita del giovane in mare, trasferendolo successivamente all'obitorio, come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa del formale riconoscimento e di ulteriori accertamenti.