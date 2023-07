Incendio Costiera Amalfitana, a fuoco la macchia mediterranea a Maiori

L'incendio in Costiera Amalfitana

Le lingue di fuoco e il fumo denso hanno provocato preoccupazione e disagi agli automobilisti, e per ragioni di sicurezza si è resa necessaria l'interruzione momentanea del transito veicolare. Il rogo ha toccato anche i tralicci dell'energia elettrica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e i volontari del nucleo comunale di Protezione civile. Gli agenti della polizia locale di Maiori sono impegnati nella direzione del traffico in sicurezza. In meno di una settimana cinque diversi roghi si sono registrati in Costiera Amalfitana: due ad Amalfi, uno a Conca dei Marini e altri due (compreso questo) a Maiori.