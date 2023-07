Reddito di cittadinanza, Cgil: “Dopo stop in migliaia senza sostegni”

Economia

Reddito di cittadinanza, ultimi pagamenti di luglio. Chi lo perderà

Per i percettori entrano nel vivo le modifiche introdotte dal governo Meloni. Come spiegato nella circolare Inps, per i nuclei “occupabili” che hanno usufruito delle sette mensilità, luglio sarà l’ultimo mese utile per l’accredito. A partire da settembre queste famiglie riceveranno l’assegno di supporto per la formazione e il lavoro. Fino al 31 dicembre il Reddito “sopravvive” invece per i nuclei in cui siano presenti minori, disabili e anziani in attesa del debutto da gennaio 2024 del nuovo Assegno di inclusione

Per alcune categorie di beneficiari, l’accredito di luglio del Reddito di cittadinanza, così come era stato ideato con la legge 4 del 2019, sarà l'ultimo. Da settembre sarà operativo l’assegno di supporto per la formazione e il lavoro. Ecco quali categorie si apprestano a dire addio alla misura di sostegno

LE DATE - Questo mese la ricarica del Rdc è cominciata il 15 luglio per i neo-percettori mentre quella prevista oggi spetta ai beneficiari a cui il sussidio è stato erogato almeno una volta o hanno presentato richiesta di rinnovo dopo le prime 18 mensilità