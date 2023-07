Arezzo, ritrovato bambino di 11 anni scomparso da ieri

Si era allontanato da casa ieri pomeriggio alle 15 e da allora non era più rientrato: sono state ore di apprensione per i familiari di un bambino di 11 anni, residente in Valdichiana nell'Aretino, poi ritrovato. A darne notizia la prefettura della città toscana che proprio stamani aveva diffuso l'avviso di scomparsa del bambino, che vive con la famiglia a Civitella in Valdichiana. Da quanto spiegato, è stato trovato in centro ad Arezzo. La famiglia ha prima avviato le ricerche in autonomia, poi non riuscendo a trovarlo aveva avvisato le forze dell'ordine.