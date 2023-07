Alto Adige, turista tedesca precipita e muore sul Gran Pilastro

La vittima, una donna di 46 anni, è precipitata per circa 200 metri ed è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Vipiteno, la guardia di finanza e il medico di emergenza

Tragedia in Alto Adige, dove una turista di 46 anni che stava facendo un'escursione è morta dopo essere precipitata per circa 200 metri. La donna, originaria di Monaco di Baviera, stava percorrendo il Gran Pilastro, vetta di 3.510 metri lungo la cresta di confine tra Austria e Italia, in zona Val Ridanna vicino al Vipiteno.