Alto Adige, escursionista precipita e muore in Val Badia

Tragedia in Alto Adige, dove il corpo senza vita di un escursionista italiano di 50 anni è stato recuperato nei pressi della 'Grotta della neve', attrazione turistica in Val Badia. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo un passaggio esposto assieme ad un gruppo di abruzzesi quando è precipitato per circa dieci metri finendo nel nevaio sottostante che però non ha retto il peso facendolo cadere ulteriormente in un torrente. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites.