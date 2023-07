Gran Sasso, morto alpinista romano durante un'arrampicata

È successo a Prati di Tivo, dove un alpinista è morto durante un'arrampicata sul Corno Piccolo del Gran Sasso. L'uomo era il primo di cordata e, per ragioni ignote, è precipitato lungo la parete

Un alpinista è morto oggi pomeriggio durante un'arrampicata a Prati di Tivo, località in provincia di Teramo alla base del versante settentrionale del Corno Piccolo del Gran Sasso. L'uomo, romano, stava percorrendo insieme a un compagno di escursione la Via Mirka del Corno Piccolo, sul Gran Sasso. L'alpinista era il primo di cordata quando al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parete ed è deceduto.