Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Negli scorsi giorni si è tornati a parlare dell'arresto di Matteo Messina Denaro, ma questa volta non per i loschi affari del boss. A salire agli onori della cronaca sono stati un carabiniere e un consigliere comunale finiti agli arresti domiciliari per avere tentato di vendere alla stampa documenti segreti sull’arresto di Matteo Messina Denaro.

Intanto il mondo del giornalismo diceva addio ad Andrea Purgatori, giornalista morto a 70 anni per una malattia breve e fulminante.

Nottata turbolenta lo scorso 20 luglio per Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana è stato rapinato nel suo appartamento di Parigi dove si trovava con la fidanzata. Dopo averli legati, i ladri hanno fatto man bassa di oggetti preziosi e denaro.

In Sicilia, invece, ancora disagi per turisti e viaggiatori, rimane infatti chiuso l'aeroporto di Catania, uno dei principali scali siciliani che ha dovuto chiudere il traffico aereo lo scorso 16 luglio.

Oltreoceano piovono nuove accuse per l'ex presidente a stelle e strisce Donald Trump, mentre giungono buone notizie dall'Egitto. Dopo la recente laurea discussa a distanza, novità sul caso Patrick Zaki: lo studente attivista arrestato in Egitto è stato condannato a 3 anni, ma ad un giorno dalla sentenza è accaduto qualcosa di inatteso.

E ancora, ghiotte novità per gli amanti di cinema e musica. Il tanto atteso film di Barbie è uscito nelle sale (RECENSIONE), mentre i Coldplay hanno annunciato una nuova tappa italiana nel 2024.

Infine, tutti pazzi per il bizzarro sport finlandese che sta spopolando sui social.

