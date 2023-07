Caldo e temperature record in Italia, le previsioni di oggi. LIVE

Il caldo africano raggiunge il picco in Italia, con temperature da record. Oggi saranno 23 le città da bollino rosso. Le meno roventi Bolzano e Genova, in giallo. Attivo dalle 14 il numero di pubblica utilità 1500. Una tromba d'aria devasta i boschi del Cadore. Allerta gialla per il maltempo oggi in Veneto, Friuli, Lombardia e Trentino. Incendio ieri sera nell'ospedale San Martino a Genova: evacuati due piani, nessun ferito