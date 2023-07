Valle d’Aosta, incendio si propaga dal bosco alle frazioni vicine

Sono ancora in corso le attività di spegnimento dell’incendio che è divampato nel comune Aymavilles, in località Poyaz. Gli elicotteri sono in azione per effettuare lanci d'acqua. Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco e il corpo forestale ma il rogo non è ancora spento

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio nel comune di Aymavilles, in località Poyaz. Il vento ha alimentato il rogo, visibile ormai anche a chilometri di distanza. Gli elicotteri sono in azione per effettuare lanci d'acqua. A scopo precauzionale è stata evacuata la frazione di La Camagne e il comune di Aymavilles invita la popolazione a restare in casa chiudendo le finestre.

Strada interrotta e abitazioni senza luce

Per consentire le operazioni di spegnimento, è stata temporaneamente interrotta la circolazione lungo la strada regionale 47 per Cogne, dove si trovano alcuni turisti che avrebbero dovuto scendere a valle per rientrare dalle vacanze. Per lo stesso motivo è stata sospesa l'erogazione di energia elettrica a Cogne e in due frazioni di Aymavilles, Pont d'Ael e Ozein.

Rogo ancora attivo

Visto il propagarsi dell'incendio boschivo a Aymavilles è stata disposta l'evacuazione precauzionale, oltre che di frazione La Camagne, anche di Champleval-Dessous. Sono al lavoro tre elicotteri ed è in arrivo anche un Canadair da Genova. "Probabilmente si deciderà presto di evacuare anche altri villaggi se non si riuscirà a circoscrivere le fiamme", riferisce il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale.