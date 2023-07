Caso La Russa Jr., la difesa: "Ha consegnato subito anche la SIM"

Leonardo Apache La Russa avrebbe consegnato alla Procura di Milano non solo il suo cellulare – per cui è già stato emesso un decreto di sequestro – ma anche la SIM interna, non sequestrata perché intestata allo studio legale del padre, coperto dalle garanzie a tutela dei parlamentari. Lo afferma il difensore del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto in merito alle notizie che si erano diffuse sul sequestro del telefono disposto dalla Procura di Milano nell'inchiesta che vede il ragazzo indagato per violenza sessuale contro un’ex compagna di liceo di 22 anni. Intanto sono riprese le audizioni dei testimoni. E sono attese per i prossimi giorni, probabilmente tra domani e dopodomani, 18 e 19 luglio, le operazioni tecniche per effettuare la copia forense del telefono. Come hanno riferito fonti qualificate, però, le analisi avverranno solo sul cellulare e non sulla SIM, che è stata restituita.

Il legale di Leonardo La Russa: "SIM consegnata insieme al cellulare"

"Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza", ha detto il legale. Che ha poi aggiunto come Leonardo abbia "consegnato contemporaneamente” anche la “SIM in esso contenuta". Per sequestrare la scheda è necessario chiedere alla Giunta per le autorizzazioni del Senato, come previsto dalle norme in materia. "Di sicuro la collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata. È scelta dei pm in questo come in ogni altro caso invece decidere cosa acquisire", ha concluso il legale.