Caso figlio La Russa, la Rai cancella il programma di Filippo Facci

Economia

Rimborso Canone Rai, come fare richiesta e in quali casi

Gli over 75 (con reddito annuale che non supera gli 8mila euro), i militari, i diplomatici stranieri e i cittadini che non hanno un televisore sono esonerati dal pagamento dei 90 euro per il servizio televisivo pubblico. Ma esistono anche metodi per recuperare le somme versate ingiustamente. Ecco come fare

Chiunque sia proprietario di un apparecchio televisivo è tenuto a versare il canone Rai: si tratta di 90 euro, da pagare una volta all’anno e una sola volta per ogni famiglia, a condizione che tutti i componenti siano residenti nella stessa casa. Da qualche anno non è più possibile pagarlo con bollettino postale, perché il canone viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori della rete elettrica. Esistono però cittadini che sono esonerati dal pagamento e alcuni casi in cui è previsto il rimborso

GLI ESONERI – Come spiega l’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dal pagamento del canone i cittadini over 75, con un reddito annuo - proprio o del coniuge – che non supera gli 8mila euro e che non convivono con altri familiari titolari di reddito personale. Non sono tenuti a pagarlo nemmeno i diplomatici, i militari stranieri e tutti coloro che non hanno un apparecchio televisivo