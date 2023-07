Malore per 30 scout sulla Maiella, sospetta intossicazione

I ragazzini, che hanno un'età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati trasportati in nottata in diversi ospedali della provincia di Chieti. Le loro condizioni non sarebbero gravi

Circa trenta scout si sono sentiti male in un campo estivo sulla Maiella, in Abruzzo. I ragazzini, che hanno un'età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati trasportati in nottata in diversi ospedali della provincia di Chieti. L'ipotesi è che si tratti di una intossicazione. Le condizioni degli scout non sarebbero gravi: sono tutti sotto osservazione e si stanno svolgendo accertamenti specifici. Verifiche verranno compiute anche sulle sorgenti d'acqua collocate nell'area per escludere una contaminazione.