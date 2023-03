Troppo cloro in piscina, 25 intossicati nel veronese

Le prime indagini riferiscono essersi trattato di un errore umano. Tra le persone coinvolte anche nove bambini che si trovavano nella piscina comunale per un corso di nuoto. Dal Centro Antiveleni dell'ospedale di Verona fanno sapere che sono già stati dimessi 7 bambini e 3 adulti, mentre altri 2 bambini e 3 adulti restano in osservazione. Un quarto uomo rimane ricoverato

Intossicazione per 25 persone a causa del troppo cloro all'interno di una piscina. E' successo a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. Delle persone coinvolte, nove sono bambini tra i 3 e i 6 anni, della scuola materna di Romagnano, frazione del comune di Grezzana (Verona) che stavano facendo un corso di nuoto. Nel complesso, quattro hanno accusato malesseri più seri e sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Verona mentre gli altri sono stati curati negli ospedali di Negrar e San Bonifacio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Sono ancora in corso i rilevamenti e la messa in sicurezza della struttura da parte delle squadre Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco e le indagini sono state affidate allo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Fonti sanitarie rendono noto che dal Centro Antiveleni dell'Azienda Ospedaliera di Verona sono già stati dimessi 7 bambini e 3 adulti, mentre altri 2 bambini e 3 adulti restano in osservazione, un quarto uomo rimane ricoverato.