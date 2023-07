Palermo, 200mila persone per le celebrazioni della Santuzza

L'invettiva dell'arcivescovo



"Siamo qui per festeggiare Santa Rosalia, ma anche per ricordare i nostri giovani vittime della droga". Sono le parole dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, davanti alla statua di Santa Rosalia. "La nostra Santuzza vuole essere con noi e ci annunzia che Dio è con noi. Rosalia, con Biagio Conte, ci ricorda un altro uomo, don Pino Puglisi che è stato ucciso 30 anni fa da mano mafiosa. Ma non siamo qui solo per una festa esterna. Oggi Rosalia ci ricorda la morte di Giulio, vittima del crack a 19 anni. Dobbiamo aprire gli occhi, non dobbiamo avere paura. La mafia vuole 5 euro a dose", ricordando la morte di un giovane per crack. "I nostri figli vengono illusi. Chi usa droga rimpingua le tasche della mafia.- ha affermato - Noi adulti dobbiamo chiedere perdono perché siamo distratti, perché abbiamo dimenticato le cose essenziali. Abbiamo dimenticato che Dio ci illumina. Rosalia questo vuole da noi".

I ringraziamenti del sindaco di Palermo

"Una grande manifestazione popolare che ha fatto gioire e stare insieme oltre 200 mila persone" ha detto il primo cittadino Roberto Lagalla. "Tanti e doverosi i ringraziamenti, a cominciare dall’assessorato alla Cultura che ha messo insieme e coordinato i soggetti che hanno reso indimenticabile la festa: dagli organizzatori, l’Accademia di Belle arti, gli attori e gli artisti fino alle associazioni di categoria che hanno partecipato all’evento. Un grazie particolare anche alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato per il massimo impegno al fine di garantire la sicurezza di cittadini e turisti, senza dimenticare le squadre di Rap e Reset subito al lavoro per ripulire le strade.