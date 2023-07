Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Lo scorso 12 luglio Napoli si è svegliata avvolta da una coltre di fumo. All'alba è andata in fumo l'installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo Pistoletto che era stata inaugurata il 28 giugno in piazza Municipio. Il responsabile sarebbe un 324enne senza fissa dimora.

In occasione dello Stupinigi Sonik Park, alle porte di Torino, si è invece tenuto il concerto dei Placebo. La band britannica ha fatto molto discutere dopo che il cantante Brian Molko ha insultato al microfono un politico italiano. Il frontman è stato segnalato alla Procura.

Novità da Mountain View. Da questa settimana è disponibile anche in Italia il servizio di intelligenza artificiale di Google. Il servizio di AI di tipo generativo è in grado di rispondere alle domande degli utenti in arabo, cinese, tedesco, spagnolo e ora anche in italiano.

Il cinema è protagonista grazie alla prima europea del tanto atteso film “Barbie” tenutasi negli scorsi giorni, con Margot Robbie protagonista.

In arrivo gli Emmy Awards (Le nomination). Tra le attrici nominate per il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica anche due star italiane.

In pubblico si prepara al ritorno sul grande schermo del film tratto da "La fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl con un cast tutto rinnovato. Già assegnato il ruolo di Willy Wonka, interpretato prima da Gene Wilder e poi di Johnny Depp.

Infine, tempo di vacanze anche per i grandi dello sport. Avvistati sull’isola di Capri due grandi ex campioni del basket Usa con le loro famiglie.

