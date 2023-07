2/6

Di questo tipo di architettura non c'è traccia nei documenti dei ricercatori dell'epoca: è di certo molto antica, probabilmente fu distrutta o comunque sommersa, in epoca lontana. Ad oggi gli archeologi non arrischiano teorie ma solo ipotesi sulla forma e funzione originale dell'imponente costruzione: forse una struttura di contenimento sul fiume, forse le pareti di una darsena per le barche