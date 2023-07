Orsi, Consiglio di Stato salva Jj4 e Mj5: abbattimento sproporzionato

Cronaca

Circa 300 persone si sono radunate davanti al rifugio che ospita l’animale, catturato dopo la morte del runner Andrea Papi nei boschi di Caldes. “Abbiamo 400mila ettari di bosco. Si potrebbe trovare un'area di un centinaio di ettari, non una gabbia come questo luogo”, hanno dichiarato gli attivisti

Come è stato evidenziato, il problema degli orsi in Trentino nasce da lontano, quando furono portati artificialmente nei boschi. “Abbiamo deciso di partecipare perché la cosa non è come la dipingono. Hanno voluto mettere questi orsi per scopo turistico e di immagine. Poi il progetto è stato preso in mano dalla Provincia ed è naufragato", commenta Franco, che è arrivato da Salorno assieme ad altre due persone e che ha già partecipato al sit-in di Oipa organizzato venerdì davanti al Palazzo della Provincia di Trento