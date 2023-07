Bofrost apre due ristoranti a Milano, nel menù solo piatti surgelati

Un menù interamente surgelato. È con questa offerta gastronomica che Bofrost annuncia l’apertura dei suoi primi ristoranti a Milano. L’azienda italiana specializzata nella vendita a domicilio di prodotti surgelati e freschi ha deciso di dare vita a due punti ristoro: uno in via Plinio 1 e l’altro in via Cesare Correnti 20. Unica regola: si paga solo tramite buoni pasto.

La cucina sarà, per ovvi motivi, minimalista. Il menù si concentrerà esclusivamente su piatti surgelati e riscaldati al momento: dalla pizza al pesce, fino alle verdure e i dolci, per un totale di 400 specialità. Oltre a preparare i cibi all’occorrenza, i nuovi ristoranti Bofrost forniranno anche servizi di asporto e delivery tramite apposite piattaforme. Aperti dalle 10 alle 22, i punti ristoro saranno minimal anche in termini di personale: dovendo solo scongelare e riscaldare le pietanze con piastre e forni, ci saranno due camerieri.

Il target

Il menu di Bofrost è stato pensato soprattutto per rispondere alle esigenze dei lavoratori milanesi: chi è di fretta e ha poco tempo per una pausa pranzo può optare per piatti “rapidissimi”. La stessa azienda ha fatto sapere che, al momento saranno disponibili solo prodotti surgelati, ma prossimamente potrebbero essere introdotti anche cibi freschi. Come dichiara Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia, l’obiettivo dei nuovi punti ristoro è quello di raggiungere la clientela metropolitana e le persone che vogliono una pausa pranzo diversa e veloce, fornendo un’alternativa a chi non ha tempo per tornare a casa a mangiare o per chi non ama la schiscetta.