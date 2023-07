Punto da un calabrone, morto 75enne nel Pavese

Fatale lo shock anafilattico

Per il pensionato, secondo quanto emerso, è stato fatale lo shock anafilattico provocato dalla puntura dell'insetto, al quale era allergico. L'anziano è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 che l'hanno rianimato a lungo per poi trasportarlo in elicottero presso il nosocomio pavese. Quando è arrivato in ospedale il 75enne risultava in condizioni particolarmente gravi e, nonostante gli interventi dei medici, non c’è stato nulla da fare.