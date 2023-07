Fabio Attilio Cairoli, aperta un'inchiesta sul manager morto al Giglio

La procura di Grosseto ha deciso di indagare sulla morte del 58enne, ceo di Igt Global Lottery, deceduto l'8 luglio a seguito di un malore. Il manager si era sentito male la sera prima e, dopo un controllo in ospedale, era stato dimesso

È stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Fabio Attilio Cairoli, il manager di 58 anni deceduto la sera dell’8 luglio a seguito di un malore mentre si trovava sul suo yacht ormeggiato all’isola del Giglio.

Il malore

Una volta tornato sul suo yacht ormeggiato a Giglio Porto, Cairoli accusa un nuovo malore. I familiari danno l’allarme e in soccorso intervengono il medico e i volontari della Misericordia locale. Nonostante le manovre di rianimazione, per Cairoli però non c’è più niente da fare. La salma viene trasportata nella sala mortuaria del cimitero di Giglio Castello.

L’inchiesta

Per poter comprendere la vicenda e ricostruire la dinamica del decesso, il sostituto procuratore di Grosseto, Carmine Nuzzo, ha dunque aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia.