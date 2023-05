Giuseppe Calabrese, 66 anni, era nella Capitale per la cerimonia di consegna del riconoscimento per la qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti prevista per oggi

È morto per un malore improvviso, metre si trovava a Roma per la cerimonia di consegna delle "Bandiere Blu", il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese. Calabrese era nella Capitale per l'assegnazione della “Bandiera Blu”, la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti per la qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti prevista per oggi. Nella serata di ieri però ha avvertito un malore ed è stato portato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, dove è morto dopo alcune ore.