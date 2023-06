Napoli, yacht Arnault è troppo lungo: attracco vietato al porto

Il miliardario francese è stato costretto a lasciare il porto di Napoli. Quest’anno è entrato in vigore il nuovo regolamento della Capitaneria di Porto secondo cui gli scafi più grandi di 75 metri non possono attraccare nel molo partenopeo

Il mega yacht Symphoony, lungo 101 metri e del valore di 300 milioni di euro del miliardario francese Bernard Arnault è costretto a lasciare il golfo di Napoli. La sua stazza è troppo grande. L’imbarcazione del 74enne fondatore e Ceo di LVMH avrebbe occupato ben quattro posti in banchina in un porto già pieno da due mesi.

Fino all’anno scorso Symphoony era nel molo partenopeo

Fino all’anno scorso Symphoony era stato ospite del molo partenopeo. Il divieto di attraccare è arrivato il giorno dopo l’arrivo della nave di lusso dell’imprenditore francese, rimasta in rada davanti al Castel dell'Ovo per 24 ore. Quando il capitano della nave ha chiesto di entrare nel molo di Mergellina, l’autorità portuale partenopea ha respinto la richiesta sulla base del nuovo regolamento introdotto quest’anno dalla Capitaneria di Porto, secondo cui gli scafi più grandi di 75 metri non possono attraccare. Un impedimento soprattutto per gli aliscafi che partono più volte al giorno verso le isole Eolie. Dopo il no di Mergellina, il miliardario francese è stato costretto ad andarsene. Arnault è il proprietario Lvmh, multinazionale che comprende Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany, Moet & Chandon, Veuve Clicquot. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 220 miliardi di dollari.