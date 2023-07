Si tuffa nel Trebbia per salvare il figlio: annegano entrambi

È successo a Perino, in provincia di Piacenza, dove un uomo di 59 anni si è tuffato in acqua per soccorrere il figlio 28enne in difficoltà, ma sono morti tutti e due. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili

Si tuffa nelle acque del fiume Trebbia per soccorrere il figlio in difficoltà, ma annegano entrambi. È ciò che è successo a Perino, in provincia di Piacenza, dove un uomo di 59 anni, originario dello Sri Lanka, ha cercato di riportare a riva il figlio 28enne che annaspava in acqua. In poco tempo però sono annegati tutti e due. In tanti dalla riva, accortisi del dramma in atto, hanno chiamato i soccorsi ma, nonostante il tempestivo intervento di 118, carabinieri e vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: i corpi di padre e figlio sono stati ritrovati dai sommozzatori dei vigili.