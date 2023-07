Migranti, naufragio al largo della Tunisia: un morto e 10 dispersi

Un barcone di migranti è affondato al largo della Tunisia, durante una traversata verso l'Italia. Lo ha riferito un funzionario di Sfax, aggiungendo che si registrano almeno un morto e dieci dispersi, mentre la guardia costiera ha tratto in salvo 11 persone. L'imbarcazione era partita dalla costa di Zarzis, riferisce la Reuters sul proprio sito. Intanto, nella giornata di oggi è previsto l'arrivo della Open Arms con 299 migranti soccorsi in sei interventi nel Mediterraneo centrale. Circa 90 i minori. Ci sono anche cinque bambini, spiega la ong spagnola: "Una bimba che che viene dal Camerun e viaggia con i genitori, un bimbo di cinque anni che viaggia con la mamma e viene dal Benin, due fratelli della Costa d'Avorio a bordo con la mamma. Poi c'è M. che ha 12 anni, è vestito di azzurro ed è da solo. Ha perso sua sorella a Tunisi in un campo di ulivi. La polizia li inseguiva e si sono dovuti separare. Non sa dove si trovi ora. Questo mentre l'Europa va in visita ufficiale in Tunisia per siglare accordi. Per tutti i bambini e le bambine i cui diritti sono violati, siamo in mare". (LO SPECIALE - LE PAROLE DEL PAPA)