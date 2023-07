Flavio Briatore: "Mio figlio Nathan Falco farà il cameriere"

L’imprenditore torna a parlare del futuro lavorativo dei giovani in Italia e della carenza degli istituti professionali nel nostro Paese. Parlando di suo figlio Nathan Falco rivela che, dopo il liceo, farà il cameriere in una delle sue strutture

Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore “farà il cameriere dopo aver finito il liceo”. Secondo il manager e imprenditore, nonostante la sua posizione sociale privilegiata, il figlio se vorrà fare carriera “dovrà partire dal basso”.

“Partire dal basso lezione di vita”

Flavio Briatore si scaglia contro i ragazzi che fanno l’Università “solo per compiacere ai genitori” senza interessi e volontà particolari. E in merito al futuro di suo figlio chiarisce che “partirà da zero, come fanno tutti” Fare questo lavoro lo aiuterà ed è fondamentale se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso come ho fatto io nella mia vita".