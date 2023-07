Assalto portavalori sull'Autostrada A14 vicino Pescara: mezzi in fiamme e spari

L'attacco è fallito per il pronto e immediato intervento degli agenti della Polizia Stradale di Pescara e delle Volanti della Questura, coordinati dal questore del capoluogo adriatico, Luigi Liguori, e dal primo dirigente della Squadra Volante, Pierpaolo Varrasso. Il tratto autostradale è stato chiuso, disagi e code per l'intenso traffico sulle strade alternative

Sono in corso ricerche per identificare i sette o otto responsabili dell'assalto, con le indagini affidate alla questura di Pescara. Numerose forze dell'ordine, supportate anche da un elicottero, sono impegnate in ricerche e posti di blocco. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Code e disagi sulla Ss16 e altre strade alternative

Attualmente, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, con code di 3 km in direzione Bari e 2 km in direzione Ancona. Autostrade aveva consigliato agli utenti diretti verso Sud di prendere l'uscita a Pescara Nord e seguire la Ss16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pescara Ovest, mentre per chi è diretto verso Nord si suggerisce il percorso inverso. La strada statale 16 e le strade alternative al tratto autostradale chiuso si sono subito congestionate a causa del grosso traffico di veicoli e mezzi pesanti.