Mose Venezia, al via la manutenzione della prima paratoia

Sono state necessarie quattordici ore di lavoro per sganciare la prima paratoia del Mose: una manovra complessa portata a termine da Fincantieri che ha in gestione le fasi manutentive della barriera alla bocca di Treporti. La paratoia verrà ora trasportata nella zona industriale di Marghera per essere sostituita con una di riserva in attesa di essere monitorata e ripulita.

Intervento che riguarderà l’intera opera

Si tratta di un intervento atteso per verificare lo stato di salute della costruzione e che riguarderà, gradualmente, tutte le 78 paratoie del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. La prossima paratoia sarà sganciata a fine agosto. Al termine dell’indagine verrà bandita la gara per la manutenzione a tutte le bocche di porto.

Le paratoie

La prima paratoia in manutenzione ordinaria è un parallelepipedo di 20 metri di larghezza, 9 di lunghezza, 3 di altezza, per un peso complessivo di 350 tonnellate. Ricoperto dopo 11 anni da alghe e molluschi, è stato estratto dall’acqua da tre argani attaccati a una cavalletta posizionata alla diga di Treporti. Un appuntamento atteso per verificare la situazione della prima componente della barriera del Mose a cui ha preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.