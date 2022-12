Acqua alta a Venezia, ecco cosa succede quando non si attiva il Mose

1/9 ©Getty

Acqua alta, per la gioia dei turisti, ieri a Venezia, dove la marea ha sfiorato il metro d'altezza sul medio mare, allagando piazza San Marco e complessivamente non più del 5% del centro storico. Le previsioni erano di una massima di 105 centimetri; con queste quote il Mose (sistema colossale di quattro dighe a scomparsa) non viene sollevato - per ragioni economiche e di ostacolo alla navigazione in laguna

Venezia, barriere di vetro proteggono la Basilica di San Marco dall'acqua alta