Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa

Diversi i temi sulle prime pagine dei quotidiani. In primis le bombe italiane per Kiev: dalla Rwm sarda alla difesa ucraina 23mila proiettili per cannoni e tank. In secondo luogo spazio alla giornalista picchiata e cosparsa di vernice tossica in Cecenia. Infine, le critiche dei saggi sull'Autonomia: molti esperti scelti dal governo per mettere a punto la riforma abbandonano la Commissione. Sugli sportivi spazio all'acquisto dell'Inter: Frattesi è nerazzurro