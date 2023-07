It-Alert, oggi test in Sicilia dell'allarme pubblico

IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso ed è attualmente in fase di sperimentazione.

Come funziona

I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio “IT-alert”. Grazie alla tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica.

Cellulari siciliani

Oggi, 5 luglio, il messaggio è stato inviato a tutti i cellulari sul territorio della regione Sicilia. Attualmente siamo in fase di test proprio per verificare eventuali errori nell’invio e nella ricezione dei messaggi IT-alert. Se nella giornata odierna i cellulari siciliani non hanno ricevuto l’allerta con il dispositivo telefonico acceso si dovrà compilare un apposito questionario presente sul sito ufficiale della Protezione civile dedicato ai test del Sistema nazionale di allarme pubblico.