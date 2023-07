Figliuolo, il commissario visita zone alluvionate dell’Emilia Romagna

Il generale in mattinata sorvola le aree colpite dal maltempo di maggio, poi incontrerà istituzioni, sindaci e parti sociali. Il governatore Bonaccini: "Figliuolo è l’uomo giusto? Non abbiamo alternativa a credere che lo debba e lo possa essere. Da parte mia ci sarà tutta la collaborazione possibile" ascolta articolo

In Emilia Romagna è il giorno di Francesco Paolo Figliuolo. Il Commissario alla ricostruzione post alluvione dà il via al suo incarico sorvolando le aree colpite dal maltempo di maggio. Poi nel pomeriggio a Bologna, nella sede della Regione, incontrerà i presidenti delle Province colpite, il sindaco di Forl e i componenti del Patto per il lavoro e per il clima. Infine alle 16, insieme al governatore Stefano Bonaccini e alla vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, il commissario incontrerà i giornalisti per un punto stampa.

Bonaccini: "Con Figliuolo abbiamo il dovere di collaborare" Bonaccini oggi, rispondendo a chi gli chiedeva se il generale Figliuolo fosse l'uomo giusto per la ricostruzione dopo l'alluvione, ha detto: "Non abbiamo alternativa a credere che lo debba e lo possa essere. Da parte mia ci sarà tutta la collaborazione possibile". "Qui in Emilia-Romagna avevano fatto il mio nome, non perché io sia più intelligente di altri, ma perché la filiera istituzionale con il terremoto ha funzionato molto bene - ha aggiunto - Il governo ha deciso altra maniera, ma noi abbiamo il dovere di collaborare, nell'interesse di cittadini e imprenditori che hanno perso tutto o quasi". leggi anche Alluvione, Bonaccini su Figliuolo commissario: "Scelta che ci umilia"

La polemica sul conto dei Comuni Figliuolo arriva in Emilia Romagna due giorni dopo la polemica scoppiata per le parole del senatore Marco Lisei che a Il Resto del Carlino ha detto: "I Comuni hanno inserito una serie di interventi che appaiono estranei all'alluvione o meglio, appaiono privi di un nesso causale, perché già necessari precedentemente, oltre che fuori dalle zone alluvionate. I sindaci allora si prendano la responsabilità e specifichino con una delibera di giunta che gli interventi richiesti sono stati causati tutti dall'alluvione". Il riferimento è al documento che la Regione Emilia-Romagna ha mandato al Dipartimento nazionale della Protezione civile, per chiedere fondi che coprano i costi degli interventi di somma urgenza post-alluvione. "Sarà compito della struttura commissariale - ha aggiunto Lisei - fare le verifiche tecniche. Figliuolo è persona competente. Bologna, che conosco bene, mi sembra che stia speculando più di tutti". Parole che hanno suscitato la reazione di alcuni sindaci. "È assurdo - dice il primo cittadino di Ravenna Michele De Pascale - che alcuni parlamentari eletti in Emilia Romangna, invece di adoperarsi affinché il Governo stanzi finalmente qualche risorsa per la loro terra, continuino quotidianamente a diffondere falsità sminuendo i danni subiti dalla nostra Regione. Lo vengano a spiegare in primis ai cittadini che li hanno eletti. E mentre qualcuno preferisce continuare ad alimentare assurde polemiche politiche, le famiglie non hanno ancora visto un euro di indennizzo e le imprese non hanno nemmeno potuto ancora avanzare le richieste per assenza di fondi". approfondimento Commissari straordinari di governo, ecco quanti sono e cosa fanno