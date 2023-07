"Di fronte alla nostra proposta di una collaborazione istituzionale" "hanno fatto una scelta contraria" accusa il governatore emiliano in un'intervista a La Stampa. Ma sottolinea: "Occorre lavorare in massima sinergia per recuperare il tempo perso"

Al governo "prima hanno deciso di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione, ignorando che in un'alluvione le due cose si tengono insieme" e "di fronte alla nostra proposta di una collaborazione istituzionale che mettesse al centro i territori, che aveva funzionato, e bene, nella ricostruzione post-sisma del 2012, hanno fatto una scelta contraria. Ed è parso che il problema fosse dire no all'Emilia-Romagna e non nominare Bonaccini". Così, in un'intervista a La Stampa, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che aggiunge: "Mai come in questi due mesi ho visto confondere il piano istituzionale con quello di partito".