Berlusconi, la famiglia vuole creare un museo nella villa di Arcore

La celebre Villa San Martino di Arcore, la residenza più nota di Silvio Berlusconi, potrebbe essere trasformata in un museo dedicato alla sua figura. Il progetto prevede l'esposizione di importanti cimeli legati alla sua carriera imprenditoriale e politica, come il contratto con gli italiani nella sua versione originale, il set utilizzato per la discesa in campo del '94 e la proiezione dei suoi discorsi più celebri in video, a ogni ora. L'idea, che ha suscitato grande entusiasmo all'interno del partito di Forza Italia, è stata proposta dalla famiglia Berlusconi, con Pier Silvio in prima linea. Al momento, non è stata presa ancora una decisione definitiva, ma si sta valutando la possibilità di organizzare visite private, magari su prenotazione, per poi estendere l'accesso a tutti coloro che desiderano visitare il museo Berlusconi.