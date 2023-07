7/14

Domani: apertura con "Il modello banlieue non regge più. In Francia 40mila agenti per strada". Ieri il funerale del 17enne ucciso da un poliziotto. L'integrazione delle periferie è diventata frattura sociale. La destra chiede lo stato d'emergenza come dopo il Bataclan. Macron ha annullato il viaggio in Germania