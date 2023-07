Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: oltre 2.300 persone nell'hotspot

Continuano gli sbarchi a Lampedusa : solo nella scorsa notte sono arrivate sull'isola 182 persone a bordo di quattro diverse imbarcazioni. Ieri sono stati registrati ben 15 diversi sbarchi, con 565 nuovo persone ospitate nell'hotspot di Contrada Imbriacola ormai in costante emergenza.

Gli sbarchi



Per quanto riguarda gli arrivi di questsa notte nello specifico si tratta di diversi gruppi formati da: 42 persone, fra cui 7 donne; 37 (1 donna), 67 (3 donne e 2 minori) e 36 (9 donne e un minore). Quest'ultimo gruppo è stato bloccato direttamente a Cala Madonna, gli altri tre sono stati soccorsi dalla Guardia costiera con le motovedette. Ieri sull'isola si sono registrati in tutto 15 sbarchi per un totale di 565 migranti, all'hotspot di Contrada Imbriacola persiste l'emergenza, ospiti della struttura ci sono infatti 2.328 persone a fronte di una capienza massima di meno di 400. (MIGRANTI - LO SPECIALE)