Estate 2023, eventi e spettacoli in Lombardia da non perdere a luglio

Sono davvero molti gli eventi imperdibili in programma nel mese di luglio in Lombardia, dal capoluogo alle province, dalla montagna al lago, ci sono iniziative per tutti i gusti con musica, arte e cultura senza dimenticare le occasioni per gustare del buon cibo.

Gli eventi a Milano

Torna la rassegna culturale per l’estate milanese fino al 31 ottobre 2023. Il programma prevede iniziative realizzate dal Comune di Milano, come gli appuntamenti ormai consolidati di Estate al Castello – con oltre 70 spettacoli live, fra musica, danza e teatro, ospitati nella cornice del Castello Sforzesco –, Vapore d’Estate, con eventi e performance alla Fabbrica del Vapore, e Sormani d’Estate, che quest’anno proporrà un ricco cartellone teatrale in collaborazione con il Teatro Menotti. In questi mesi, anche i principali operatori culturali saranno in prima linea, curando iniziative come Triennale Estate, Anteo nella città, Estate di Base, Lungomare diffuso, JazzMI, e AriAnteo: una pluralità di proposte che arricchirà l'offerta complessiva di Milano è Viva con mostre, spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche all’aperto.

Cinema all'aperto di AriAnteo

Il cinema all'aperto di AriAnteo a illuminare il cortile della Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano, la piazza di City Life e nel ciostro dell'Incoronata. Fino a settembre sono in programma moltre proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Rugby Sound Festival

A Legnano torna il Rugby Sound Festival, fino al 10 luglio, all’Isola del Castello. In programma tanti concerti tra cui sabato primo luglio: Eiffel 65 e Zarro Night; domenica 2 luglio: Cristina D’Avena e Gem Boy; lunedì 3 luglio: Rondodasosa, Neima Ezza, Medy, Neza e Artie5ive; martedì 4 luglio: Articolo 31 e Wlady; mercoledì 5 luglio: Voglio tornare negli anni '90; giovedì 6 luglio: Sfera Ebbasta; venerdì 7 luglio: Salmo e Nitro; sabato 8 luglio: Boomdabash; domenica 9 luglio: Luchè e Geolier; lunedì 10 luglio: Andrea Pucci (Rugby Sound Comedy).