Estate 2023, eventi e spettacoli a Torino da non perdere a luglio

Tanta musica e non solo nel capoluogo piemontese, che nel mese di luglio ospiterà mostre, sagre, concerti e spettacoli per tutti i gusti

Musica assoluta protagonista in questa estate torinese, con luglio che prevede una serie di concerti al Teatro Regio, oltre al Flowers Festival, la kermesse che richiama a Collegno alcuni dei volti più amati del panorama italiano e non solo. Non mancano poi gli appuntamenti per gli amanti del food e dell'arte, con mostre e sagre dislocate per la provincia.

Fra tradizione e innovazione



Cucina tradizionale, ma anche qualche incursione nelle altre regioni nelle sagre in programma a luglio a Torino e dintorni. Partiamo infatti da un piatto originario del Lazio, con il Festival della Carbonara di Nichelino che, partito il 29 giugno, durerà fino a domenica 2 luglio, stesse date dell Palio del Pappagallo a Prarostino. Cibo e non solo, con Bicchieri di Birra che si terrà dal 4 all'8 luglio a Chieri o ancora con il Festival Latino di Carmagnola dal 7 al 9 lugio e la Festa Siciliana negli stessi giorni a Poirino. Street Food a Moncalieri per il Rolling Truck Street Food dal 7 al 9 luglio, mentre per i più tradizionalisti ecco la Sagra della Toma di Lanzo dal 7 al 16 luglio a Usseglio, e la Sagra dell'Agnolotto dal 28 al 31 luglio a Bosconero.

Spettacoli unici

Un festival da non perdere, il primo in Europa, quello che si terrà dal 6 all'8 luglio presso l'Associazione Culturale Variante Bunker, con FLIC - Scuola di circo di Torino, che propone Oscillante, kermesse dedicata alle discipline circensi aeree ballant. Se invece volete scoprire cosa si nasconde sotto il capoluogo piemontese, non perdetevi il Tour Sotterranea, che ogni sabato del mese vi accompagnerà sotto la città magica con un viaggio a 15 metri di profondità tra curiosità e misteri. Da non perdere anche Sere d’Estate 2023 alla Reggia di Venaria Reale, dove ci saranno una serie di aperture serali prolungate della residenza e dei giardini fino alle ore 22.30 ogni venerdì e sabato, oltre ad eventi e spettacoli speciali in programma dal 21 luglio al 12 agosto.

I concerti

Musica per tutti i gusti durante il luglio torinese invece, si parte dalla tradizione dove presso il Teatro Regio dall'8 al 22 luglio si terrà Passaggi d’Estate, una nuova manifestazione realizzata insieme ai Musei Reali che prevede otto concerti con l’Orchestra, i Solisti del Regio Ensemble e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. Grandi aspettative invece sul Flowers Festival, che presso il Parco della Certosa Reale di Collegno, ospiterà alcuni dei volti più noti del panorama musicale italiano e non solo, tra loro Carl Brave, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Dub FX, Daniele Silvestri, Luchè, Tananai, Baustelle, One Mic, Sick Budd & Silent Bob, Nu Genea, Claver Gold e Murubutu.