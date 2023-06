Estate 2023, eventi e spettacoli in Veneto da non perdere a luglio

Dalla letteratura alla musica, prendono il via in diverse località del Veneto i festival estivi dedicati alla arti: primo fra tutti il Festival Shakesperiano di Verona, arrivato al 75esimo anniversario ascolta articolo

Dalla letteratura alla musica, prendono il via in diverse località del Veneto i festival estivi dedicati alla arti. Primo fra tutti il Festival Shakesperiano di Verona, arrivato al 75esimo anniversario. Tra le novità invece il festival letterario "Una collina di libri", organizzato tra i magnifici paesaggi delle colline del prosecco. Il Festival Shakespeariano a Verona Una grande festa coinvolgerà la città di Verona, giovedì 6 luglio, in occasione della serata inaugurale del 75/o festival Shakespeariano. L'Estate Teatrale Veronese dà il via al cuore pulsante del cartellone 2023 e, evento inedito, la prima del Festival organizzato dal Comune di Verona uscirà dal Teatro Romano, venendo aperta dalla Banda dell'Esercito Italiano. 55 orchestrali in uniforme storica sfileranno per il centro storico, diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila. Un concerto a tappe che partirà da piazza Bra e arriverà al Teatro Romano, dove la banda eseguirà alcuni brani tratti dalle colonne sonore delle opere shakespeariane. Un evento aperto alla città per celebrare l'anniversario dell'Estate Teatrale Veronese e la storia del più longevo Festival italiano dedicato a William Shakespeare. La prima nazionale dello spettacolo "Letti d'amore" con Giuliana De Sio, Francesco Montanari, Laura Morante e Adriano Giannini sarà preceduta da due riconoscimenti alla carriera teatrale. Lo storico Premio Renato Simoni andrà a Franco Branciaroli, mentre a Gianpaolo Savorelli il premio straordinario "Una vita per il teatro", con il quale il Comune scaligero vuole omaggiare l'ex direttore artistico, per 45 anni alla guida dell'Estate Teatrale Veronese.

Festival letterario tra le Colline del Prosecco Inaugura il festival 'Una collina di libri', cinque incontri con protagonisti della letteratura mondiale tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio mondiale dell'umanità Unesco. Si tratta di una rassegna di incontri con l'autore che porterà scrittrici e scrittori, giornalisti e artisti di fama mondiale a Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Pieve di Soligo (Treviso). L'edizione 'zero' della manifestazione - che si terrà dal 4 luglio a ottobre - inizierà con il narratore spagnolo Fenrando Aramburu, vincitore del Premio Strega Europeo con il suo capolavoro 'Patria'. Sono attesi successivamente lo storico e giornalista Paolo Mieli, Marco Paolini in compagnia di Patrizia Laquidara, e Azar Nafisi. Organizzato dall'associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco, l'iniziativa sarà diretta da Francesco Chiamulera, storico ideatore e responsabile di 'Una montagna di libri' di Cortina (Belluno). Paolo Conte a Venezia E' in programma il 9 luglio il concerto di Paolo Conte in Piazza San Marco a Venezia. Il concerto, organizzato da Veneto Jazz e Zen Production nell'ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival, è uno dei live più prestigiosi del tour italiano promosso da Concerto Music, iniziato al Teatro alla Scala di Milano. Paolo Conte, icona indiscussa della musica cantautorale italiana e internazionale, torna in Piazza San Marco a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009, che lo ha visto sul palco insieme all'Orchestra Sinfonica di Venezia. Anche per la tappa di Venezia il cantautore sarà accompagnato dal suo storico ensemble orchestrale di 11 musicisti: Nunzio Barbieri (chitarra e chitarra elettrica), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni e tastiere), Claudio Chiara (sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso e tastiere), Daniele Dall'Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba e piano), Luca Enipeo (chitarre), Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pitzianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano e tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico e chitarra elettrica) e Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono e clarinetto). leggi anche La scaletta del concerto di Laura Pausini a Venezia

Premio Campiello, gli appuntamenti con gli autori Proseguono gli appuntamenti dal vivo del ciclo d'incontri con gli scrittori finalisti della 61/a edizione del Premio Capiello, un tour letterario che toccherà 13 città italiane tra giugno e luglio. Il pubblico potrà incontrare i cinque scrittori selezionati lo scorso 27 maggio a Padova e conoscere le loro opere: Silvia Ballestra "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Laterza), Marta Cai "Centomilioni" (Einaudi), Tommaso Pincio "Diario di un'estate marziana" (G. Perrone Editore), Benedetta Tobagi "La Resistenza delle donne" (Einaudi), Filippo Tuena "In cerca di Pan" (Nottetempo). L'appuntamento è il 26 luglio ad Asiago (Vicenza), il 27 al Lido di Venezia, il 28 a Jesolo (Venezia) e il 29 luglio a Cortina d'Ampezzo.

Al via a Cortina "Una montagna di libri" Apre la stagione culturale di Cortina d'Ampezzo con la 28/a edizione di Una Montagna di Libri. Per quest'anno è previsto un programma da record, con cinquanta incontri con l'autore tra letteratura, attualità, scienza e arte, quasi un evento al giorno. La rassegna si terrà dal 7 luglio al 14 ottobre 2023. Una Montagna di Libri sfoglierà le pagine di narratori italiani e del mondo del calibro di Azar Nafisi, Giancarlo De Cataldo, Vivian Lamarque, Paolo Malaguti, Enrico Brizzi, Elisabetta Rasy, Mauro Covacich, Marta Cai, Silvia Ballestra, Tommaso Pincio, Benedetta Tobagi, Filippo Tuena, Camilla Baresani, Olesya Yaremchuk, Pamela Ferlin, Alessandro Mezzena Lona. Ascolterà le voci della cultura, della scienza, della montagna, dell'arte come Guido Tonelli, Yaroslav Hrytsak, Pascal Bruckner, Vito Mancuso, Nello Cristianini, Carlo Barbante, Alex Schwazer, Andrea Monda, Yaryna Grusha Possamai, Andrea Monti, Marina Valensise. Interpellerà protagonisti assoluti dell'informazione e del giornalismo, in particolare a proposito dell'invasione russa dell'Ucraina, come Jacopo Iacoboni, Giulia Pompili, Stefano Pelaggi, Marta Ottaviani, Bruno Vespa, Enrico Mentana, Beppe Severgnini, Marco Tarquinio, Chiara Clausi, Christian Rocca, Giovanni Viafora, Alessandro Russello, Marisa Fumagalli, Massimo Spampani, Massimo Mamoli, Alessandra Tedesco, Fabrizio Brancoli, Paolo Cagnan, Alessandro Zangrando, Davide Tortorella, Sara D'Ascenzo, Carlo Arrigoni, Massimo Spampani, Marco Dibona. Porterà in scena lo spettacolo, il cinema, il teatro, con Marina Cicogna, Antonio Monda, Giuseppe Cruciani, Alberto Mattioli, Paolo Valerio, Annina Pedrini, Jan Sedmak.

