Estate 2023, eventi e spettacoli in Campania da non perdere a luglio

Tra musica, street art e cinema, non mancano gli appuntamenti culturali d'estate in Campania. A Ischia prende il via il 9 luglio il Global Film & Music Festival, organizzato dall'Accademia internazionale Arte di Ischia.

Torna Lemonjazz Festival Sorrento a Villa Fiorentino con concerti ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti), alle 20:30, dedicati ai sapori e ai colori del territorio. Si inizia sabato 1 luglio con C'ammafunk, gioco di parole che nasconde un sound funk con contaminazioni varie, e il gruppo The Sweet Life Society, che propone un ritmo che sa divertire e intrattenere. Domenica 2 luglio sul palco salgono l'Enrico Valanzuolo Trio e poi Karima con lo spettacolo dal titolo "No Filter", che propone una scaletta di grandi successi internazionali, rivisitati in chiave pop e jazz. Sabato 8 luglio è la volta del duo Fabio Nunziata & Aldo Vigorito e del trio di Andrea Braido, un virtuoso polistrumentista e chitarrista che ha accompagnato molti artisti famosi, da Vasco a Mina. Domenica 9 il Lucy Kiely Trio suona una melodia 'mediterranean swing', mentre Lino Cannavacciuolo propone "Via Napoli", un viaggio in cinque secoli della musica napoletana. Il Lemonjazz Festival (lemonjazz.org e su Fb) è organizzato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il futuro del cinema, della musica e dell'arte alla luce dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale, sarà al centro del dibattito all'Ischia Global Film & Music Festival, 21/a edizione dal 9 al 16 luglio. Ad inaugurare il forum sulle realtà che in qualche modo condizioneranno il futuro di tanti giovani artisti e creativi saranno il regista Mike Figgis (chairman), l'artista multimediale Rosey Chan, il professor Giulio Maira, Pupi Avati (premio Ischia Truman Capote). Con loro un gruppo di talenti italiani e internazionali che giungeranno sull'isola per essere premiati, mostrare le loro opere e partecipare alla master class dell'acting coach Bernard Hiller. Il festival è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e sostenuto dalla DG Cinema MiC e dalla Regione Campania in collaborazione con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar.

Al 'Pompei Street Festival' cinema e musica protagonisti

Al via la terza edizione di Pompei Street Festival, con le prime opere realizzate dagli artisti di strada che cominciano a prendere forma nelle vie del centro e sugli edifici della cittadina. L'interpretazione dei 23 artisti, giunti in città da tutto il mondo, ha coinvolto gli artisti della musica e del cinema presenti per la kermesse. Il programma della manifestazione, infatti, prevede anche musica e cinema, insieme con mostre e workshop con le scolaresche. Le tre A - Archeologia Ambiente Arte - sono il filo conduttore dei principali temi focus ai quali è dedicata la programmazione della sezione cinema con il concorso internazionale di corti e docufilm; 150 le opere in concorso che, con la direzione artistica del filmmaker Egidio Carbone Lucifero, saranno viste dai giurati e dal pubblico che dovranno eleggere il vincitore. Tra i lavori anche il documentario della regista americana Katie Cleary dal titolo "Why On Earth", un lungometraggio (75') con la partecipazione di Clint Eastwood. Sul palcoscenico saliranno i Planet Funk (primo luglio). Raiz, interprete nella serie tv Mare Fuori (Don Salvatore Ricci), omaggerà lo storico cantautore Sergio Bruni (2 luglio). I concerti animeranno le serate del festival in piazzale Schettini. Tutte le sere DJ Set accompagneranno, prima dei concerti, le notti pompeiane.

Gli appuntamenti a teatro

A Napoli Enzo De Caro porta in prima assoluta al Campania Teatro Festival L'avaro immaginario, spettacolo che dirige e interpreta mettendo insieme Molière e Luigi De Filippo (con anche Nunzia Schiano, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Giorgio Pinto, Fabiana Russo, Ingrid Sansone, Luigi Signone). Al Mercadante è invece Vicenzo Salemme a firmare Premiata Pasticceria Bellavista, sua nuova commedia in scena con anche Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. Infine, Moni Ovadia, ancora a Villa Floridiana, è protagonista de Gli occhiali di Sostakovic, testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato a, compositore russo vissuto durante il regime staliniano.

Dopo il grande successo a Siracusa, approda al Pompeii theatrum mundi la Medea di Euripide, che la regia di Federico Tiezzi ha trasformato in una donna del '900 quasi "alla Strindberg". Nei panni della regina "barbara", sul palcoscenico del Teatro grande, Laura Marinoni mattatrice assoluta. L'1 e 2 luglio.