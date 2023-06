Scrissero il loro nome sulle mura del Colosseo: identificati turisti

Spettacolo

L'attore neozelandese che si trova nella Capitale per prepararsi a interpretare il ruolo del protagonista nel film 'The Pope’s exorcist”, diretto da Julius Avery ha postato numerose foto sul suo profilo Twitter delle sue vacanze romane. Ecco gli scatti

Russell Crowe si trova nella Capitale per prepararsi a interpretare il principale esorcista della Chiesa Cattolica, Padre Gabriele Pietro Amorth nel film The Pope’s exorcist , diretto da Julius Avery. Con l'occasione ne ha approffitato per una breve visita nella città Eterna

Sul suo profilo Twitter ha commentato una sua foto del Colosseo con queste parole “Taking the kids to see my old office”. Tradotto: “Sto portando i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”, facendo riferimento a quando interpretò il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore, diretto nel 2000 da Ridley Scott